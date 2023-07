Der Titel ist Programm bei der Aktion „Bildung stärken“. Denn Bildung ist ein hohes Gut in der Gesellschaft und ein hoher Bildungsstand auch aus ökonomischer Sicht überaus wertvoll. Wichtig: Bildung müsse bereits im Kleinkindalter beginnen. Das betonte der Ehinger Sozialbürgermeister Tobias Huber am Montagabend bei der Preisübergabe der Aktion „Bildung stärken“ in der Schalterhalle der VR-Bank Alb-Blau-Donau.

Gewinn für die Gemeinschaft

Huber umriss die Investitionen der Stadt als Träger zahlreicher Schulen und Kindergärten, um deren Qualität weiter zu erhöhen. Als Beispiel nannte er die technische Ausstattung an Schulen mit 700 000 Euro, etwa auch für Smartboards. „Und wir bieten in unseren Teilortschulen denselben Standard wie in den Schulen der Kernstadt“, versicherte Huber und würdigte die Aktion „Bildung stärken“, mit der die Bildung zusätzlich gefördert werde, als großen Gewinn für die Gemeinschaft. Er dankte Lehrern, Betreuern und Verantwortlichen von karitativen Institutionen, die sich zur Preisübergabe eingefunden hatten, mit der Bitte: „Behalten Sie sich Ihre Freude und Einsatzbereitschaft.“

Lob zollte Tobias Huber als Mitglied der Jury dem Gremium, das bei der Auswahl der Preise immer den Blick auf den Wert für die Kinder gerichtet habe. Und der Bürgermeister dankte der VR-Bank Alb-Blau-Donau und der SÜDWEST PRESSE dafür, dass sie die Aktion „Bildung stärken“ einst ins Leben gerufen haben.

67 Bewerbungen eingegangen

„Bildung ist das Kapital der Zukunft“, sagte Bankvorstand Martin Traub, „deshalb helfen wir jetzt schon, um dieses Kapital zu fördern.“ Wie sehr die Aktion von vielen geschätzt wird, zeige auch die nunmehr 14. Auflage, resümierte Traub: 67 Bewerbungen seien eingegangen, davon 31 Projekte von 22 Schulen, 30 Projekte von 31 Kindergärten sowie sechs Projekte von drei weiteren Institutionen. Ausgewählt habe die Jury 57 der eingereichten Bewerbungen – unterstützt mit Geldbeträgen zwischen 100 und 2000 Euro. Insgesamt wurden 20 100 Euro an Projekte ausgeschüttet. Der Betrag stammt auch in diesem Jahr aus dem Gewinnsparen.

Für Kinderschutz und Migranten

Jeweils mit 2000 Euro bedacht wurden der Ehinger Kinderschutzbund und der Ehinger Freundeskreis für Migranten. „Diese wertvollen Einrichtungen haben ein breites und wichtiges Aufgabenfeld zu bewältigen, das dauerhafte Unterstützung benötigt“, befand Martin Traub. Der Bankvorstand bedankte sich bei seinen Jurykollegen, ferner bei den anwesenden Gründervätern Fritz Lehmann und Max Weber. Der damalige Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß und der geschäftsführende Leiter der Ehinger Schulen hatten die wertvolle Aktion gemeinsam mit der SÜDWEST PRESSE initiiert und bis heute in enger Kooperation weitergeführt.

Ein weiterer Gründervater sei sein Vorgänger Andreas Hacker gewesen, sagte Martin Tröster, Redaktionsleiter der Ehinger SÜDWEST PRESSE. Hacker sei es ein sehr großes Anliegen gewesen, die Bildung zu fördern und zu stärken. „Die vielen kreativen Projekte und das große Engagement bei den Bewerbern bestätigen den hohen Wert der Aktion“, sagte Tröster und bedankte sich auch bei Angelika Ruppert von der VR-Bank Alb-Blau-Donau als „Segen“, da bei ihr alle Fäden zusammenlaufen.

Gewitter und Regenbogen

Wie gut das Geld aus der Aktion „Bildung stärken“ angelegt ist, zeigten danach Mädchen und Buben mit Betreuerinnen aus dem katholischen Kindergarten St. Josef in Ringingen bei ihrer fröhlichen Klanggeschichte „Sommergewitter“ und einem Regenbogentanz. 250 Euro hatte der Kindergarten für Handinstrumente erhalten. Danach stellte Lehrer Daniel Hink mit den Schülerinnen Tabea Stiehle und Ayesha Kamran der Ehinger Realschule das Projekt „Lasercutter“ der Schülergenossenschaft „Ureigen eSG“ vor, das mit 500 Euro bezuschusst wurde.