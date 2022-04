Mit stehendem Applaus ist Siegfried Häring bei der Korpsversammlung am Freitag in der „Rose“ in Berg für sein langjähriges Engagement bei der historischen Bürgerwache Ehingen gewürdigt worden. Häring, der nach 53 Jahren aus dem Dienst im 3. Zug scheidet, sagte bewegt: „Mir hat kein einzi...