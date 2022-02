Der Angeklagte bezog mit der Geschädigten ein Zimmer in einem Hotel, damit die Geschädigte sich dort prostituiert. Dort gab er ihr zu verstehen, dass sie sein Eigentum sei und zu tun habe, was er wolle. Trotz mehrfacher Ablehnung fasste er die Geschädigte an, zog sie aus und führte den Geschlech...