Groben Vandalismus meldet das Polizeirevier Crailsheim in eigener Sache. Am Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr hat ein Unbekannter an drei Einsatzfahrzeugen vor dem Polizeirevier in der Parkstraße jeweils einen Reifen beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 350 Euro.

