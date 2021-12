Durch ein Softwareproblem in der Beilagen-Disposition konnte die Merlins-Weihnachtsspielbeilage nicht, wie vorgesehen, der heutigen Ausgabe der Tageszeitungstitel Hohenloher Tagblatt, Haller Tagblatt und Gaildorfer Rundschau beigelegt werden.

Der Zeitungsverlag Südwestpresse Hohenlohe bedauert dieses technische Problem außerordentlich und entschuldigt sich bei allen Leserinnen und Lesern, den Merlins-Fans und natürlich bei unseren Anzeigenkunden und den Sponsoren sowie Verantwortlichen der Hakro Merlins Crailsheim.

Als Reaktion auf die Panne wird die Versendung der Beilage am Freitag definitiv nachgeholt. Am Donnerstagabend werden zudem gedruckte Exemplare an die Tageskasse/Einlass der Arena Hohenlohe in Ilshofen angeliefert.

Leser können die Ausgabe aber auch schon früher digital lesen, entweder unter diesem Link oder im Download-Bereich unter diesem Artikel. Wir bitten nochmals um Entschuldigung!

Mit den besten Grüßen

Peer-Silvan Ley

Leiter Lesermarkt