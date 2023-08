Ein 23-jähriger Paketzusteller hat am Samstag gegen 10 Uhr bei Weiltingen ein Vorfahrtschild übersehen und einem von links kommenden 83-Jährigen die Vorfahrt genommen. Es kam, so die Polizei, „zu einer massiven Kollision“ der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verlor der junge Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug – und kam auf der Fahrerseite liegend, in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Ersthelfer brachten ihn über die Beifahrerseite in Sicherheit. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Auch der Geschädigte sowie dessen 79-jährige Ehefrau wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.