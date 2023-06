Die Polizei Feuchtwangen teilt mit, dass sie „über ein verdächtiges weißes Fahrzeug“ informiert worden sei, „welches mit einer männlichen Person besetzt war und im Bereich von Spielplätzen auffiel“. Am Donnerstag, 8. Juni, gegen 14 Uhr habe sich der Mann in dem Pkw nahe dem Spielplatz in Kloster Sulz aufgehalten und Kinder beobachtet. Ein Ansprechen der Kinder habe es nicht gegeben. Anwohner, die die Person oder das Fahrzeug näher beschreiben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Feuchtwangen (Telefon 0 98 52 / 6 71 50) zu wenden.

Am Samstag hatte die Polizei einen anderen verdächtigen Vorfall in der Nachbargemeinde von Dombühl gemeldet: Der Fahrer eines weißen BMW, der eine Sturmmaske getragen haben soll, soll dort versucht haben, einen zehnjährigen Jungen in sein Auto zu locken . Doch das Kind lief zu seinen Eltern.