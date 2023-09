Der Bierpreis steht fest: In diesem Jahr kostet die Maß Bier auf dem Fränkischen Volksfest in Crailsheim 12,40 Euro – und ist damit deutlich teurer als noch vor einem Jahr, als die Maß 11,30 Euro gekostet hat. 2019, also noch vor der Pandemie, hatte die Maß sogar nur 9,80 Euro gekostet.

12,40 Euro, dafür könnte man auch einen günstigen Kasten Bier kaufen – allerdings hinkt der Vergleich. Denn dann hat man zwar den Kasten Bier, aber weder Zelt, Stimmung noch Musik. Letztere muss aber ebenso vom Festwirt bezahlt werden, wie etwa Personal.

Blick nach Stuttgart und München: Auf dem Cannstatter Wasen kostet die Maß 13,40 bis 13,60 Euro, in den großen Zelten auf dem Oktoberfest zwischen 13,60 und 14,90 Euro.