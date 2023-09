Die Sonne brennt am Volksfest-Wochenende, doch der heißeste Platz, ist wohl im Engel-Festzelt. „Hier brennt auch die Stimmung“, sagt Dr. Christoph Grimmer, als er zum Auftakt am Freitag das Fass ansticht. Bevor er die ersten Biergläser an die durstigen Feiernden verteilt, gibt Grimmer bekannt, dass er an diesem Abend im Zelt nicht der Crailsheimer Oberbürgermeister sein wolle: „Heute bin ich euer Party-Pilot, euer Tanz-Direktor, euer Bier-Boss!“

OB Grimmer wünscht ein friedliches Volksfest

Das Bierfass sei ein Jungbrunnen, es sei Lebenselixier und „flüssiges Glück“. „Also zieht eure Dirndln und Lederhosen enger, nehmt eure Maßkrüge fest in die Hand und lasst uns das Engel-Zelt in ein Tollhaus der Fröhlichkeit verwandeln“, ruft Grimmer und wünschte allen ein fröhliches und friedliches Volksfest. „Jetzt lasst uns das Fass anstechen, als ginge es um die Weltmeisterschaft im Bierfliegen! Prost auf uns alle!“