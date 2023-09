Die Verkehrsschilder stehen bereits: Damit am Wochenende ausgiebig Fränkisches Volksfest gefeiert werden kann, wird die Crailsheimer Innenstadt am Volkfestsamstag und -sonntag von 8 bis 19 Uhr vollständig gesperrt. An den Ortseingängen gibt es Hinweise auf die Umleitungsstrecken nach Aalen, Schwäbisch Hall, Feuchtwangen, Gaildorf, Dinkelsbühl und Bad Mergentheim.

Nicht nur einheimische Festbesucherinnen und -besucher werden erwartet, sondern auch zahlreiche Gäste aus nah und fern. Da die meisten erfahrungsgemäß mit dem Auto anreisen, weist die Stadtverwaltung zusätzliche Parkmöglichkeiten aus. Von allen Parkplätzen aus können die Innenstadt und der Volksfestplatz in wenigen Minuten zu Fuß erreicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hier gibt’s Parkplätze

Die Parkmöglichkeiten liegen an folgenden Zufahrten:

B 290 aus Richtung Ellwangen (P1): Trutenbachallee im Bereich des Eisweihers und Parkhaus „Grabenstraße“,

L 1066 aus Richtung Feuchtwangen (P2): städtische Grundstücke östlich der Tennishalle im Gewann Weinberg,

B 290 aus Richtung Bad Mergentheim (P3, P4, P5, P8): Parkplatz nördlich der Kistenwiesenhalle über die Straße „In den Kistenwiesen“ (P3), Parkplatz auf der Wiese am Hans-Neu-Weg (P4), Parkplatz der Firma Syntegon, Blaufelder Straße (Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ganztägig), Parkplatz nördlich des Hauptfriedhofs und auf der angrenzenden Wiese (P5) sowie Parkplatz auf der Wiese in der Alexander-von-Humboldt-Straße (P8)

L 1066 aus Richtung Gaildorf und vom Stadtteil Altenmünster (P6): Parkhaus „Grabenstraße“, Dammstraße (Stadtteil Türkei), Bereich Hochwasserdamm (Einfahrt beim Stadthotel) (P6),

L 2218 aus Richtung Schwäbisch Hall und Roßfeld ( P7 ): Jagstwiese (Zufahrt jeweils über Einfahrt Matratzen Concord/Hotel Hanif und Autopark Kurz + Brenner). Die Parkfläche ist durch die Bahnbrücke in zwei Plätze aufgeteilt. Es ist keine Durchfahrt zwischen beiden Plätzen möglich (P7).

Darüber hinaus gibt es einen Sonderparkplatz für schwerbehinderte Besucher mit außergewöhnlicher Gehbehinderung. Für sie werden Stellflächen im Innenhof der Leonhard-Sachs-Schule eingerichtet. Die Zufahrt ist ausschließlich über die Goldbacher Straße möglich. Dieser Sonderparkplatz darf nur von Personen genutzt werden, die über einen entsprechenden Ausweis verfügen. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert dies, teilt die Stadt weiter mit.

Mit dem Bus zum Fest

Es verkehren Busse zwischen Crailsheim und Satteldorf sowie auf den Strecken Jagstheim-Stimpfach-Weipertshofen, Oberspeltach-Gründelhardt-Hohnhardt sowie Goldbach-Waldtann-Mariäkappel. Die Fahrpläne sind auf der Internetseite des Fränkischen Volksfestes abrufbar.

Was noch wichtig ist: Wegen des Fränkischen Volksfestes entfällt der Crailsheimer Wochenmarkt am Samstag, 16. September. Die Stadtverwaltung Crailsheim und alle städtischen Einrichtungen (einschließlich Bürgerbüro und Stadtbücherei) bleiben am Volksfestmontag, 18. September, geschlossen.

Info Mehr Informationen zum Fränkischen Volksfest, zum Programm sowie die Busfahrpläne gibt es auf www.fraenkisches-volksfest-crailsheim.de.