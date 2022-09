Die meisten Kinder leiden am Schulanfang am „holidayslag“ und fragen sich jeden Morgen, warum die Schule dann beginnt, wenn bei normalen Menschen die Tiefschlafphase ausklingt. Gleichzeitig fiebern alle dem Fest der Feste entgegen und sind in Gedanken längst bei Zuckerwatte, Feuerwurst und Acht...