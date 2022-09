Auf dem Volksfest in Crailsheim hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag einen folgenschweren Vorfall gegeben, der nicht in den Polizeimeldungen auftauchte. Gegen 0.40 Uhr kam es auf dem Volksfestplatz zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 23-Jähriger einen 37-Jährigen mit der ...