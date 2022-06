Nach coronabedingter Zwangspause war es am Donnerstagabend endlich wieder einmal so weit: Das BusinessForum, eine gemeinsame Veranstaltung der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, des HR-Experten Bera und des Wirtschaftsmagazins RegioBusiness, konnte wieder über die Bühne gehen. Wie groß das Be...