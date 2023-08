Die Vandalen hätten mehrere Wasserhähne aufgedreht, so dass zwei Plätze vollständig überflutet wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem hätten sie eine Ergebnistafel beschädigt. Der Schaden durch den Vandalismus am Sonntag beträgt Schätzungen zufolge 1000 Euro. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung.