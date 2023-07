Im Crailsheimer Stadtgebiet kam es am Wochenende an mehreren Orten zu Vandalismusvorfällen. Ziel der bisher unbekannten Verursachenden waren vor allem städtische Plakate und Schriftzüge, teilt die Stadtverwaltung mit. Und weiter: „Deren Inhalte wollen wir gar nicht wiedergeben.“

Böse „Kommentare“

So sind verschiedene Infotafeln auf dem Marktplatz und dem Schweinemarktplatz mit rotem Permanentmarker beschmiert und mit teils sehr zweifelhaften Kommentaren versehen worden. Entsprechende Beschmutzungen wurden zudem am Container zur Innenstadtentwicklung und an den Eingangsbereichen des Rathauses festgestellt.

Auch die Villa beschmiert

Aber auch an der Villa waren die Unbekannten aktiv. Die Stadtverwaltung hat Anzeige bei der Polizei erstattet und bittet die Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 0 7951 / 403-1285 um Hinweise, falls am Wochenende entsprechende Beobachtungen gemacht oder weitere Orte entdeckt wurden, die diesem Vandalismus zum Opfer gefallen sind.