Ins Gespräch kommen, Themen auf den Tisch bringen, miteinander reden: Das war laut Isabell Rathgeb die Zielsetzung der Veranstaltung „CDU im Dialog: Migration und Anschlussunterbringung“, zu der der CDU-Ortsverband Kreßberg am Freitag nach Neuhaus eingeladen hatte. Rathgeb, an diesem Abend in ...