Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde eine Streife der Polizeiinspektion Dinkelsbühl am späten Donnerstagabend von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken beordert.

Dort hatte sich kurz vor 23 Uhr ein 52-Jähriger per Notruf gemeldet und um Hilfe gebeten. Er gab an, dass er sich in einem Waldstück in der Nähe des Dennenloher Weihers verlaufen hätte, die Orientierung verloren habe und nicht mehr aus dem Wald heraus finden würde.

Nach kurzer Suche konnte die Streife den Mann im Bereich des Neuweihers auffinden. Schnell stellte sich auch der Grund der Orientierungslosigkeit heraus: Der 52-Jährige war merklich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert jenseits der 1,6 Promille Marke.

Als die Beamten vor Ort die Personalien des Mannes überprüften, stellten sie weiterhin fest, dass gegen ihn aktuell ein richterlicher Haftbefehl bestand. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.