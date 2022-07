Juni 2022: 10 000 Euro Sachschaden, April 2020: 10 000 Euro Sachschaden, September 2019: ein Schwer- und ein Leichtverletzter, 6000 Euro Sachschaden – all diese Unfälle geschahen an derselben Stelle in Spaichbühl, alle auf ähnliche Weise: Ein Verkehrsteilnehmer fährt auf der Landesstraße ...