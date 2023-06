Die Polizei erreichte am Mittwoch (22.6.) um 12.18 Uhr ein Notruf, bei dem mitgeteilt wurde, dass an der Kreuzung „Stauferwall“ in Dinkelsbühl ein schwer verletzter Radfahrer am Gehweg liegt, der nicht mehr ansprechbar war. Als die Streife kurze Zeit später an der Unfallstelle ankam, kümmerten sich bereits Ersthelfer und Rettungskräfte um den verletzten 65-Jährigen. Er wurde anschließend ins Klinikum Dinkelsbühl transportiert.

Sattelzug überholt Radfahrer

Ein Zeuge gab zu Protokoll, dass der Radfahrer sowie ein Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen vor ihm die Feuchtwanger Straße in Richtung Stauferwallkreuzung fuhren. Der Sattelzug überholte daraufhin den Radfahrer mit langsamer Geschwindigkeit. Als der Lkw den Radfahrer passiert hatte, bemerkte der Zeuge, dass der Radfahrer plötzlich regungslos auf dem angrenzenden Gehweg am Boden lag. Der Fahrer des Sattelzugs, der an der roten Ampel halten musste, öffnete seine Fahrertür und sah nach Angaben des Zeugen kurz nach hinten, schloss jedoch wieder die Tür und fuhr anschließend weiter. Da das Unfallgeschehen unklar ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach unter anderem ein Gutachter zur Klärung des Unfalls angefordert. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl sucht weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 0 98 51 / 5 71 90 zu melden.