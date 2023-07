Wie die Polizei mitteilt, war eine 47-jährige VW-Fahrerin am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 6.25 Uhr mit ihrem Auto auf der Friedrichstraße in Aalen unterwegs. Als sie eine Spinne bei sich im Auto entdeckte, bekam die Fahrerin einen Schreck und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW beschädigte drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und überschlug sich danach.

Feuerwehr befreit Fahrerin aus ihrem Auto

Die 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften anrückte, befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. Die Friedrichstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten an der Unfallstelle komplett gesperrt und wurde gegen 7.45 Uhr wieder freigegeben.