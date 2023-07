Ein 20-Jähriger ist am Samstagabend (22. Juli 2023) aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 29 (B29) zwischen Hüttlingen und Oberalfingen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Die Feuerwehr befreite den in seinem Wagen eingeklemmten 20-Jährigen. Auch der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt.

Eine 20 Jahre alte Frau hatte den Unfall den Angaben zufolge zu spät bemerkt und war auf den Wagen des Unfallverursachers aufgefahren. Sie und ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 18.000 Euro.