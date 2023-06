An der Kreuzung von L1022 und B290 hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 74-Jähriger in einem VW Golf Plus war auf der L1022 von Schrozberg in Richtung B290 unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte er diese überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B290 von Riedbach nach Blaufelden fahrenden Ford Kuga, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde.

Bei dem Unfall werden Kinder verletzt

Vermutlich fuhr der Golf ungebremst in die Seite des Ford, heißt es im Polizeibericht. Dadurch wurde der Ford von der Straße gestoßen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Ein vierjähriger Junge sowie ein zehnjähriges Mädchen, die in dem Ford saßen, wurden leicht verletzt. Auch der 74-jährige Golf-Fahrer sowie seine 68-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.