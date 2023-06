Kurz hintereinander kam es Am Samstag auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zu zwei Auffahrunfällen. An dem Streckenabschnitt finden aktuell Bauarbeiten statt, weshalb es zu erheblichen Behinderungen kommt.

Audi auf Skoda, Skoda auf VW

Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war am Samstag gegen 9.50 Uhr in Ri...