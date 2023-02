Allein in dieser Woche hat es auf der A 6 zwischen Kupferzell, Schwäbisch Hall, Crailsheim und Schnelldorf vier schwere Unfälle gegeben, zwei davon endeten tödlich. Ganz oft sind Lkw beteiligt. Beim Unfall am Donnerstag (9.2.) gegen 15 Uhr bei Kirchberg waren zwei Laster der US Army involviert,...