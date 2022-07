Fünf Fahrzeuge waren am Mittwochabend in einer Karambolage auf der A6 verwickelt. In der Folge musste die Autobahn über mehrere Stunden gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Gegen 16.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Ford-Transporter samt Anhänger auf einen Fiat-Transporter aufgefahren, d...