Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg am 28. Juli 2022 ist mit viel Reiseverkehr auf den Autobahnen zu rechnen - besonders am ersten und letzten Wochenende. Weil in den Sommerwochen aber weniger Pendler unterwegs sind, wird die Ferienzeit dennoch für Straßenarbeiten genutzt. Stellenweise führt das zu starken Einschränkungen des Verkehrs.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen in den Ferien

Die Autobahn GmbH Südwest hat eine Liste der Abschnitte veröffentlicht, auf denen mit erheblichen Behinderungen zu rechnen ist:

A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Karlsruhe-Mitte, beide Fahrtrichtungen, Fahrbahndeckenerneuerung (Rüppurr Ost)

zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Karlsruhe-Mitte, beide Fahrtrichtungen, Fahrbahndeckenerneuerung (Rüppurr Ost) A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/Jagst und Crailsheim, Fahrtrichtung Nürnberg, Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Jagsttalbrücke

zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/Jagst und Crailsheim, Fahrtrichtung Nürnberg, Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Jagsttalbrücke A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, beide Fahrtrichtungen, sechsstreifiger Ausbau (Enztalquerung)

zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, beide Fahrtrichtungen, sechsstreifiger Ausbau (Enztalquerung) A8 zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen, Fahrbahndeckenerneuerung, ein Wochenende im August

Die Autobahn GmbH bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und nicht auf eigene Faust oder nach der Empfehlung des Navigationssystems durch die Ortschaften an der Strecke zu fahren. Sonst bestehe die Gefahr, dass sich etwa an Ampeln in Ortschaften lange Rückstaus bildeten, außerdem belastete der Ausweichverkehr die Anwohner.

Hier wird keine erhebliche Verkehrsbehinderung erwartet

Die Autobahn GmbH hat außerdem eine Liste von bereits laufenden oder kurzzeitigen Baumaßnahmen veröffentlicht, bei denen mit keinen größeren Einschränkungen gerechnet wird.