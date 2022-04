Auf der Bundesstraße 290 von Rot am See in Richtung Wallhausen hat ein betrunkener Mann am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr einen schweren Autounfall verursacht.

Gegen zwei Bäume geprallt

Der 53-jährige Hyundai-Fahrer ist unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, ...