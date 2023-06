Drei Tage im Rheintal sind unvergessen, der Name Tulla auch: Bei einem Seminar zur Zukunft des Rheins – Europas wichtigster Binnenwasserstraße – war in den 1990er-Jahren vor allem dessen Vergangenheit faszinierend. Rhenus Pater, Vater Rhein, ist reich an Sagen und Geschichten, und eine der fasz...