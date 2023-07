Ein tödlicher Verkehrunfall nach einem medizinischen Notfall hat sich am Freitag in Satteldorf ereignet. Um kurz vor 17 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein BMW, der auf der Kreisstraße 2504 von Ellrichshausen kommend in Richtung Satteldorf unterwegs war, plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss daran durchfuhr der BMW eine Wiesenfläche, bevor er im Schilfgürtel eines Weihers mit einem Baum kollidierte, heißt es im Polizeibericht.

Unfalltod von 68-Jährigem: Polizei vermutet medizinischen Notfall als Ursache

Bei dem Unfall wurde der 68-jährige Fahrer tödlich verletzt. Die Zeugen eilten dem Mann noch zu Hilfe und leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Auch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes versuchten den Mann zu retten – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei vermutet, dass der 68-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und verunfallt ist.