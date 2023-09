Auf der Landesstraße 1001 von Niederstetten in Richtung Schrozberg hat sich am Dienstag gegen 7.40 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Zwischen Oberstetten und Schrozberg kam eine 29-Jährige in einem Ford nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, heißt es im Polizeibericht.

Durch den Aufprall kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Dadurch wurde die Zugmaschine umgeworfen und blieb auf der Seite liegen. Die 29-jährige Ford-Fahrerin erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Der 27-jährige Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 43 000 Euro. Die Landesstraße blieb im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt.