Die Hälfte der Burger bei McDonald‘s in Satteldorf ist ausverkauft, es gibt zudem weder Wraps noch Salate: Sind so viele Lebensmittel so schnell ausgegangen? Der Mitarbeiter der Filiale am Euro-Rastpark verneint und spricht von einem Systemausfall: „Es ist nicht so, dass die Zutaten fehlen, es ...