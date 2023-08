Um die 40.000 Metal-Fans sind in den vergangenen Jahren jeden August in den Kreis Ansbach gereist, um für mehrere Tage ganz in ihrer Liebe für harte Klänge und sommerlicher Party aufgehen zu können. Nun steht die nächste Runde an: Das Metal-Festival Summer Breeze öffnet seine Pforten. Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Ort: Wo findet das Summer Breeze 2023 statt?

Zwar pilgern abseits der Spielzeiten des Summer Breeze unzählige Metal-Fans durch die Dinkelsbühler Innenstadt und beleben dort das Geschäft. Das eigentliche Festival ist aber doch ein gutes Stück von Dinkelsbühl selbst entfernt. Das Summer Breeze findet 2023 traditionell wie auch in den vergangenen Jahren auf einem Gelände bei Sinnbronn statt. Die Location ist auf Google Maps verzeichnet, als Anreiseadresse für den Navigator empfiehlt der Veranstalter:

„Illenschwang

91749 Wittelshofen“.

Sobald man den Raum Dinkelsbühl erreicht, sind alle relevanten Anlaufstellen des Festivals ausgeschildert. Um vom Gelände nach Dinkelsbühl und wieder zurückzugelangen, gibt es einen Shuttlebus-Service

Datum: Wann startet das Summer Breeze 2023?

Das Programm des Summer Breeze beginnt offiziell am Mittwoch, 16.08.2023, und endet in der Nacht von Samstag, 19.08.2023, auf Sonntag, 20.08.2023. Selbstverständlich können Gäste aber schon früher anreisen - und auch etwas länger bleiben. Am Dienstag, 15.08.2023, stehen die Zufahrtschleusen für Frühanreisende von 10 bis 22 Uhr offen. Von Mittwochmorgen an bis Sonntag sind diese dann durchgehend geöffnet. Nach Ende des Festivals muss das Gelände am Sonntag bis spätestens 14 Uhr geräumt werden.

Lineup und Headliner: Wer tritt beim Summer Breeze 2023 auf?

Das mehrtägige Programm des Summer Breeze ist auch 2023 wieder vollgepackt. Über 130 Metalbands und -künstler heizen ihren Fans auf mehreren Stages ein. Die Headliner des diesjährigen Festivals sind:

Beartooth

In Extremo

Trivium

In Flames

Megadeth

Powerwolf

Der erste offizielle Festivaltag beginnt nach der traditionellen Eröffnung durch die Blasmusikkapelle Illenschwang auf der „Wera Tool Rebel Stage“ um 16.05 Uhr mit einem Konzert von „Traitor“. Das letzte Konzert dieses Jahres gehört dann laut der Running Order „Perturbator“ auf der „T-Stage“ am Sonntagmorgen um 2.15 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Summer Breeze 2023 und was kosten sie?

Sonne oder Regen: Wie wird das Wetter beim Summer Breeze 2023?

Besucher des Summer Breeze sollten darauf achten, vorsichtshalber Sonnencreme, Mützen und sonstige Sonnenschutzmittel einzupacken. Denn es wird sonnig - und es könnte eventuell ziemlich heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst hat von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 19 Uhr, eine Hitzewarnung für den Kreis Ansbach herausgegeben. Zudem rechnet der DWD im Verlauf der Festivaltage im Landkreis auch mit Gewittern - diese müssen aber nicht unbedingt nach Dinkelsbühl ziehen.

Nicht ganz so heiß sieht es das Portal Wetter.com, das für den Raum Dinkelsbühl am Mittwoch und Donnerstag Höchsttemperaturen von 25 und 26 Grad Celsius sowie vorübergehende Bewölkung und zwischenzeitlichen Regenfall erwartet. Ab Freitag soll die Temperatur aber steigen und am Samstag an der 30-Grad-Marke kratzen - trotz leichter Bewölkung.

Die Vorhersage des Portals „Kachelmannwetter“ ähnelt eher der des Deutschen Wetterdienstes. Demnach soll von Mittwoch bis Sonntag durchgehend eine Höchsttemperatur von 30 oder 31 Grad erreicht werden. Abseits von gelegentlicher Bewölkung erwartet das Portal aktuell für die Dauer des Festivals aber keine Gewitter oder besonderen Regenfälle.

Festivals 2024: Rock im Park, Hurricane, Southside