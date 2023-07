Im südlichen Altkreis Crailsheim und im Ostalbkreis hat es am Sonntag kurz nach 19 Uhr einen Stromausfall gegeben: 15 000 Haushalte in 19 Gemeinden waren betroffen, wie die Polizei mitteilt – auch Fichtenau und Stimpfach. Die Ursache: ein Trafobrand in einem Umspannwerk in Ellwangen. Die Feuerwehr war mit 31 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Kurz vor 19.40 Uhr wurden die betroffenen Gemeinden wieder ans Netz genommen.