Nach Polizeiangaben geriet am Samstagnachmittag (09.09.) gegen 17.15 Uhr ein Camper unmittelbar vor dem Agnesburgtunnel in Richtung Ulm in Brand. Ursache war nach Informationen eines Pressesprechers wohl ein technischer Defekt im Motorraum.

Starke Rauchentwicklung: Tunnel muss gesperrt werden

Die Insassen des Wohnmobils konnten den Wagen rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und begannen direkt mit ersten Löschmaßnahmen. Dennoch entwickelte sich starker Rauch, der auch in den Tunnel zog, sodass dort der Rauchmelder ausgelöst wurde. Der Tunnel wurde in der Folge aus Sicherheitsgründen gesperrt, was zu Verkehrseinschränkungen und Staus mit mehreren Kilometern Länge in beide Richtungen führte.

Inzwischen ist der Brand gelöscht und die Autobahn seit etwa 18.20 Uhr wieder frei. Verletzte wurde bei dem Vorfall niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.