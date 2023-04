Urlaubsfeeling mitten in Crailsheim: Das ist das Ziel des „Boohemé“ von Deniz Siaban, das in Kürze mitten in Crailsheim eröffnet werden soll. Der Termin für die Opening-Party steht nun fest: Am Samstag, 29. April, ab 12 Uhr wird mit DJ, Cocktails, Pizzen und Crêpes gefeiert und der Stadtstrand damit eröffnet.

