Die Nachrichten über Gewaltverbrechen in Crailsheim haben in den vergangenen Monaten zugenommen, stellt Harald Gronbach (CDU) fest. Zum wiederholten Mal eine Messerstecherei, selbst Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien kürzlich bedroht worden, sagte der Stadtrat in der jüngsten Gemeinderatssitzu...