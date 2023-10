Der Polizei wurde am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass gegen 14 Uhr ein Mädchen im Grundschulalter auf dem Nachhauseweg von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen worden sei. In der Folge soll der Mann sexuell übergriffig geworden sein. Das Mädchen blieb dabei körperlich unverletzt.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen geführt wurden, geriet ein 37-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ins Visier der Ermittler. Bereits am späten Freitagabend erfolgte im Landkreis Schwäbisch Hall die Festnahme. Wo genau, dazu will die Polizei keine Angaben machen.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Der 37-Jährige war bislang nicht polizeibekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Beschuldigte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte selbigen in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Polizeipräsidium Aalen befindet sich weiterhin mit dem Mädchen, ihren Angehörigen und auch der Grundschule in Kontakt.