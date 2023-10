Schwerer Betriebsunfall in Insingen: In einem Stahlbeton-Fertigungswerk ist ein 23-Jähriger am Donnerstagmorgen aus einer Höhe von drei Metern kopfüber in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der 23-Jährige führte gegen 07.50 Uhr Montagearbeiten in einem Stahlbetonbetrieb in der Diebacher Straße durch und befand sich hierfür auf einem etwa drei Meter hohen Modul. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann kopfüber von dem Modul auf den Betonboden, schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung. Der hinzugezogene Rettungshubschrauber lieferte den Mann in ein Krankenhaus ein.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache.