Dieses eine Thema strahlt auf so ziemlich alle Lebensbereiche aus. Wenn die Eheleute Bocksrocker in Dinkelsbühl das Stück „Manitu drückt ein Auge zu“ sehen, und in der Kulisse des 19. Jahrhunderts schwenkt jemand eine deutlich jüngere Billigausgabe des „Schut“, dann bietet Dieter Bocksro...