Am 24. Mai 2019 hat die Party „Rock in Huab“ in Wäldershub stattgefunden. Im Jahr darauf sollte es die Fortsetzung „Rock in Huab Vol. 2.0“ geben, jedoch erreichte die Pandemie Deutschland. Dieses Jahr ist es nun endlich soweit: Am 21. Mai kann bei „Rock in Huab Vol. 2.0“ gefeiert werden...