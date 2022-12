„Für Herboldshausen, aber ohne Rechtsaußen“ – so ist eine Demonstration gegen den rechtsextremen Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) betitelt, die am Samstag, 3. Dezember, stattfindet. Auftakt des Samstagabends gegen den in Herboldshausen ansässigen Ludendorff-Bund wird eine Bildungsveranstaltung mit der Rechtsextremismus-Expertin und Journalistin Andrea Röpke sein.

Röpke spricht ab 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Lendsiedel über die „völkische Landnahme“. Inhalt: Seit Jahren siedeln sich extreme Rechte bewusst in ländlichen Regionen der Bundesrepublik an, um dort mit ansässigen völkischen Großfamilien „nationale Graswurzelarbeit“ zu betreiben. Einleitende Worte und Information gibt Timo Büchner.