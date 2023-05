Samstag, 29. April: In der Altstadt von Kirchberg schaut jemand aus dem Fenster. Plötzlich taucht unten ein Mann mit einer Glatze auf. Hinten auf seinem Shirt sieht man die Aufschrift „Auch ohne Sonne braun“. Die Worte sind in Fraktur geschrieben. Dazwischen ist eine „Schwarze Sonne“ in rot...