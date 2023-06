Der 65-jährige Radfahrer, der bei einem Verkehrsunfall an der Stauferwallkreuzung am vergangenen Mittwochmittag schwer verletzt wurde, ist zwei Tage später im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen verstorben. Darüber informierte das Polizeipräsidium Mittelfranken jetzt in einer Pressemitteilung...