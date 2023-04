In den Bauch geschlagen, gewürgt bis an den Rand der Bewusstlosigkeit, mit dem Messer bedroht: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Ellwangen gegen einen 40-jährigen Crailsheimer, der das alles seiner Lebensgefährtin angetan haben soll, wiegen schwer. Am Ende des Prozesses am Amtsgericht Crailshe...