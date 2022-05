Ein Plus von rund acht Prozent steht unter dem Strich des Geschäftsjahres 2021 der Unternehmensgruppe Groninger. Mit einem Umsatz von 215 Millionen Euro stellt das Unternehmen einen neuen Bestwert auf. Der Verpackungsmaschinenhersteller verfügt über Standorte in Crailsheim, Schnelldorf und im US-...