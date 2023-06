Eine abwechslungsreiche Landschaft, romantische Täler der Jagst und Gronach sowie zahlreiche Attraktionen, die einen hohen Erholungs- und Freizeitwert bieten – all das gibt es in Satteldorf zu entdecken. Doch die idyllisch-ländliche Lage ist nur eine Seite. Auf der anderen steht eine florierende Wirtschaft, große Unternehmen mit zahlreichen Arbeitsplätzen und eine hervorragende Anbindung an die Autobahn. „Satteldorf hat wirklich alles“, weiß auch Tim Schweizer. „Hier kennt man sich einfach, das schätze ich sehr. Und auch die guten Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und die gute Lage nahe der Autobahn sind ein echter Pluspunkt“, findet der 23-Jährige.

Auch im Bereich Freizeit habe Satteldorf einiges zu bieten: „Im Sommer ist ein Spaziergang zum Wasserturm sehr schön. Von dort hat man eine tolle Aussicht über die gesamte Ortschaft“, sagt der Satteldorfer. Hinzu kommt ein großes Sportangebot und ein reges Vereinsleben, von dem auch Tim ein Teil ist: Er spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Tischtennis bei der Spielvereinigung Gröningen-Satteldorf. „Deshalb ist mein Lieblingsort in der Gemeinde auch die Sporthalle“, scherzt er. Mit seiner Mannschaft ist er kürzlich in die Oberliga aufgestiegen. Sein Hobby vermarktet Tim auch auf Tiktok und Instagram. Auf seinem Kanal „timvsball“ präsentiert er Trickshots, Ballwechsel sowie Fakten rund um das Thema Tischtennis. Das Konzept kommt an: Auf Instagram folgen ihm mittlerweile etwa 45 000 Menschen, auf Tiktok sind es sogar mehr als 160 000.

Großes Spektakel im Januar

Als „Highlight im Eventkalender“ bezeichnet der 23-Jährige die Jahresfeiern, die immer im Januar in Satteldorf stattfinden. „Hier kommt die ganze Gemeinde zusammen. Auf der Bühne ist ein selbstgeschriebenes Theaterstück zu sehen, dazwischen gibt es Auftritte von Tanzgruppen oder den Fußballern. Ich bin auch selbst aktiv dabei, das macht wirklich großen Spaß“, berichtet Tim. Die Mitwirkenden proben wochenlang für ihren großen Auftritt. 300 bis 400 Gäste kommen an zwei Abenden in die Sporthalle, um sich das Spektakel anzuschauen.

Für Nils Hörle und Anne Lehmann zählen die Jahresfeiern ebenfalls zu den Highlights. Doch es gibt noch mehr Veranstaltungen, die es zu besuchen gilt: „Da wären zum Beispiel das frühere Unterdorffest oder die vielen kleinen Maihocketsen. Toll ist auch der Weihnachtsbasar, der seit ein paar Jahren von den verschiedenen Vereinen veranstaltet wird“, erzählt Anne. Sie wohnt seit etwa zwei Jahren im Teilort Neidenfels, gemeinsam mit ihrem Verlobten Nils. „Das Tolle an Satteldorf ist einfach die Gemeinschaft und die Hilfsbereitschaft der Leute“, ist die 26-Jährige überzeugt. Das hebe Satteldorf nochmals von anderen Gemeinden ab und mache den Ort wirklich lebenswert. „Jeder kennt und hilft sich“, findet auch Nils. Und auch wenn es viele kleinere Teilorte gibt – „in Satteldorf hält man zusammen“.

Gemeinsam sind die beiden Sportliebhaber viel in der Natur unterwegs. „Egal ob Wandern oder Fahrradfahren – hier bei uns in der Gegend gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise an der Jagst entlang, auf dem Jakobsweg Richtung Crailsheim oder zur Erhöhung Burleswagen. Fast überall wird man mit einem wahnsinnig tollen Blick über das Hohenloher Land belohnt“, erzählt Anne, die sich in Satteldorf unter anderem als Trainerin einer Kunstturngruppe engagiert. Manchmal habe sie das Gefühl, sie sei im Schwarzwald, so schön ist die Natur rund um Satteldorf – „besonders wenn man in Richtung Ellrichshausen unterwegs ist. Dort ist es hügelig und es gibt einen großen Wald“, sagt sie.

Zudem sei ein Besuch der Hammerschmiede in Gröningen sehr lohnenswert: „Die Schmiede liegt wunderschön am Flüsschen Gronach. An besonderen Aktionstagen kann man hier Schmiedekunst bestaunen. Und auch das Essen dort ist wirklich sehr gut“, erzählt Nils. Der 30-Jährige ist Ur-Satteldorfer und spielt Fußball bei der Spvgg Satteldorf-Gröningen.

Wenn es im Sommer abends noch schön warm ist und man nach der Arbeit noch eine kleine Erfrischung oder Abkühlung braucht, ist wohl das Freibad der „Place to be“, so sieht es zumindest Fabian Bierlein. Der Betriebswirt kommt ebenfalls aus Satteldorf, schwimmt leidenschaftlich gerne und ist bei der DLRG aktiv. „Es ist wirklich toll, dass wir so ein zentral gelegenes Freibad haben. Es ist ideal zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar“, erzählt der 29-Jährige.

Kameradschaft steht an erster Stelle

Auch er ist, wie Nils und Anne, gerne draußen unterwegs und schätzt die idyllische Lage seines Heimatortes sehr. „Man ist schnell in Crailsheim, die Autobahn ist nicht weit und natürlich gibt es viele Firmen, die viele Arbeitsplätze bieten. Trotzdem ist man in Satteldorf immer ganz schnell im Grünen und muss zum Beispiel nicht lange durchs Dorf joggen, bevor man die Feld- und Wiesenwege erreicht“, sagt Fabian, der sich seit seiner Jugend bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. „Die Kameradschaft hier im Ort ist natürlich auch super, das gilt nicht nur für die Feuerwehr. Es ist immer schön, wenn man Freunde und Bekannte in nächster Nähe hat.“

Seit November 2021 verantwortet Fabian die Abteilung Satteldorf der Freiwilligen Feuerwehr. Dort gibt es auch ein Angebot für den jüngsten Feuerwehrnachwuchs, die Kindergruppe „Löschtiger“. „Hier steht nicht das Feuerlöschen, sondern Spiel und Spaß im Vordergrund.“ Wenn am letzten Juli-Wochenende das große Feuerwehrfest in Satteldorf gefeiert wird, dürfen die Kids ihr Können sogar bei einer kleinen Vorführung unter Beweis stellen. Das Feuerwehrfest sei aber nur eine von vielen Feierlichkeiten, die im Sommer in der Gemeinde anstehen. „Jedes Wochenende ist etwas geboten, egal ob große Feier oder kleine Hocketse. Das macht Satteldorf einfach aus“, schließt der 29-Jährige.

