Es kribbelt den Crailsheimern wieder in den Fingern: Im September soll endlich wieder ihr geliebtes Volksfest stattfinden. Zwei Jahre lang musste die große Sause coronabedingt ausfallen. Die Vorbereitungen für das viertägige Fest laufen bereits auf Hochtouren und spätestens, wenn im August die ersten Bierzelte auf dem Volksfestplatz aufgebaut werden, ist klar ersichtlich: Das Fränkische Volksfest ist zurück. Sebastian Gleim, Trainer der Hakro Merlins Crailsheim, kommt zum ersten Mal in den Genuss, das Fränkische Volksfest zu besuchen. „Ich habe schon gehört, dass dort viel getrunken und Party gemacht wird“, erzählt er lachend. Gleim wohnt erst seit einem Jahr in Crailsheim, er übernahm das Traineramt beim Basketball-Bundesligisten im Sommer 2021. Zuvor war er in Frankfurt aktiv. Ein großer Unterschied – könnte man meinen. „Nein. Ich für meinen Teil bin ja hauptsächlich in den Trainingshallen und Arenen unterwegs und hier kann man keinen Unterschied zwischen Frankfurt und Crailsheim feststellen, alles ist hochprofessionell.“

Tiefe Verbindung

Trotzdem war der Umzug von Hessen nach Baden-Württemberg eine Umstellung, vor allem für seine Frau und seine beiden Kinder. „Wir wurden so herzlich empfangen und haben uns gut eingelebt. Die Crailsheimer waren unglaublich offen, das hat den Umzug wirklich erleichtert“, erinnert sich der Trainer. Gleim kannte Crailsheim schon vor seiner Tätigkeit bei den Merlins, schließlich war er mit den Frankfurter Skyliners mehrmals Gegner der „Zauberer“. „Ich kannte auch die Geschichte des Vereins, seinen sportlichen Werdegang von der Schul-AG zum Bundesligisten. Wie einzigartig diese Story ist und wie besonders die Verbindung des Vereins zu seinen Fans ist, das hat mich dann wirklich überrascht. Diese Nähe ist tagtäglich in der Stadt spürbar und das ist wirklich toll.“ Gleim möchte den Fans den großen Traum, einen Titel zu gewinnen, gerne erfüllen. Im Februar war die Mannschaft schon ganz nah dran: Die Hakro Merlins standen im Pokalfinale in Berlin, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Nur knapp mussten sie sich damals Alba Berlin geschlagen geben.

Um dem Basketball-Trubel zu entfliehen und den Kopf freizubekommen, versucht der 37-Jährige einmal in der Woche Joggen zu gehen. „Es ist schön, dass man in Crailsheim in der Stadt wohnen kann und trotzdem immer ganz nah und ganz schnell in der Natur ist. Ich nutze die Feld- und Waldwege in der Umgebung für meine Joggingrunde“, sagt er. In seiner Freizeit ist er auch immer wieder mit der Familie in der Innenstadt unterwegs: „Mit den Kindern gehen wir gerne ins Eiscafé oder bummeln durch die City.“

Auch Alexa de Gruyter besucht im Sommer gerne die Eisdielen in der Crailsheimer Innenstadt. Am liebsten ist die 17-Jährige aber am Degenbachsee unterwegs. Der Badesee liegt etwas außerhalb von Crailsheim, zwischen den Ortsteilen Jagstheim und Alexandersreut. „Hier kann man super Stand-up-Paddling machen oder mit Freunden chillen“, erklärt sie. Am See sei es schön ruhig, selbst im Sommer gebe es hier noch ausreichen Platz auf der Liegewiese. Das weiß auch der Crailsheimer Deniz Al zu schätzen: „Viele haben den See gar nicht auf dem Schirm, dabei ist es dort echt schön. Dadurch, dass er etwas abseits liegt, kann man auch mal etwas lauter sein“, scherzt der 21-Jährige.

Die beiden jungen Crailsheimer leben gerne in ihrer Stadt. „Man hat hier gute Freizeitmöglichkeiten, kann viel unternehmen. Auch kulinarisch ist einiges geboten: Egal ob Italiener oder Grieche – in Crailsheim kann man richtig gut essen“, weiß Deniz Al, der sich für seine Heimatstadt engagiert und im Gemeinderat sitzt.

Die zahlreichen Unternehmen in Crailsheim bieten zudem viele und sichere Arbeitsplätze. „Außerdem liegt die Stadt ziemlich zentral. Sollte es mal etwas in Crailsheim nicht geben, ist man auch schnell mit dem Auto oder dem Zug in anderen Cities.“ Für Deniz ist Crailsheim „heimisch“. „Es ist kein Dorf, das ist klar, aber Crailsheim hat sich diesen Charakter etwas bewahrt. Die Menschen kennen sich hier und das gefällt mir richtig gut“, sagt er.

Volksfest, Goldbacher Lichterfest, Hammeltanz

Das Fränkische Volksfest sei der große Treffpunkt für alle Crailsheimer, egal ob sie noch in der Stadt wohnen, weggezogen sind oder sich einfach nur der Stadt verbunden fühlen. „Beim Volksfest trifft man Menschen, die hat man das ganze Jahr über nicht gesehen. An diesen vier Tagen kommen alle zusammen“, freut sich der 21-Jährige. Auch für Alexa ist das Fest das Highlight im Jahr. „Durch das Volksfest ist Crailsheim wirklich überall bekannt.“ Da Alexa bei den Majoretten Crailsheim aktiv ist, eine Gruppe aus Formationstänzerinnen, die mit einem Taktstock agieren, ist diese fünfte Jahreszeit für sie noch spezieller: „Wir trainieren quasi das ganze Jahr für unsere Auftritte beim Umzug und auf dem Festplatz.“

Auch beim traditionellen Hammeltanz im Stadtteil Onolzheim laufen die Majoretten beim Umzug mit. „Generell muss man sagen, dass es in Crailsheim viele tolle Feste und Feierlichkeiten, auch abseits des Volksfestes gibt“, ist Alexa überzeugt. „Das Kulturwochenende im Juli ist für mich ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender. Hier gibt es so viel zu sehen und es geht, anders als beim Volksfest, um die Sache Kultur an sich und nicht ums Partymachen“, erklärt Deniz. Zudem empfiehlt er das Lichterfest in Goldbach: „Das ist eine Feier mit echtem Wow-Effekt. Die ganzen Illuminationen sind echte Hingucker.“ Den beiden jungen Crailsheimern haben es aber vor allem die vielen kleinen Dorffeste angetan: „Freunde treffen, tolle Gespräche führen, gemütlich sein. Das macht diese kleinen Feiern auch in einer Stadt mit knapp 35 000 Einwohnern so besonders.“

Mehr dazu gibt’s bei @hohenlohetrends