Es wird keine Containeranlage für Flüchtlinge in Schrozberg geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Diese ungeliebte Notlösung war wochenlang Thema in der Stadt: In der Februarsitzung hatte der Gemeinderat trotz großer Bedenken den Fokus auf die Dringlichkeit gelegt ...