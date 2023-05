Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß – auch in Crailsheim. Erstmals schafft die Stadt jetzt selbst Abhilfe: Sie baut ein Mehrfamilienhaus im Baugebiet Heckenbühl in Roßfeld mit 16 geförderten Wohnungen und zwei frei finanzierte Wohnungen im Staffelgeschoss. Damit sollen dringend benöti...