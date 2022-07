Wegen eines Brandes in einem zweigeschossigen Wohnhaus am östlichen Ortseingang wurden am Samstagmittag um kurz vor 13 Uhr die Feuerwehrabteilungen Blaufelden, Billingsbach, Gammesfeld, Herrentierbach und Wiesenbach alarmiert. Aufgrund der Meldung „Brand mit Personen in Gefahr“ rückten auch di...